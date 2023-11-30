Суд изменил приговор военнослужащему, который избил супругов в Алматы

Апелляция пересмотрела приговор в отношении военнослужащего, избившего супругов возле ночного клуба в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в военном суде РК, судебная коллегия по уголовным делам в апелляционном порядке пересмотрела дело в отношении военнослужащего. Он приговором первой инстанции признан виновным в том, что из-за хулиганских побуждений умышленно причинил вред здоровью супругам. За это он оштрафован в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Кроме того, взыскана моральная компенсация в пользу потерпевших в размере одного миллиона тенге.

"Судом установлено, что военнослужащий 11 февраля в 02:00, находясь возле одного из ночных клубов Алматы, из хулиганских побуждений умышленно причинил телесные повреждения средней тяжести супругам. Подсудимый признал свою вину. Также учтены показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертиз и протокола осмотра места происшествия. Постановлением судебной коллегией по уголовным делам приговор изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с подсудимого, взыскана расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 тысяч тенге", - отметили в пресс-службе суда.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Постановление вступило в законную силу.

В суде Жамбылской области военнослужащего осудили за сон во время круглосуточного дежурства/

