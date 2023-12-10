Место аварии теплопровода в Актау посетил областной аким

Фото: freepik

На месте прорыва теплосети побывал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, который провел оперативное совещание с руководителями коммунальных служб и уполномоченных государственных органов, сообщает Zakon.kz.

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