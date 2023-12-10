Место аварии теплопровода в Актау посетил областной аким
Фото: freepik
На месте прорыва теплосети побывал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, который провел оперативное совещание с руководителями коммунальных служб и уполномоченных государственных органов, сообщает Zakon.kz.
Аким города Актау Улугбек Тналиев рассказал, что контролирует ход работ на месте аварии.
По его словам, место аварии установлено, задвижки с обеих сторон закрыты, давление уменьшено.
"Уважаемые жители, на месте аварии обнаружен дефект, задвижки на трубопроводе с обеих сторон закрыты, давление уменьшено. Сейчас идет ремонт. Кроме того, аким области Ногаев Нурлан Аскарович лично приехал на место аварии, провел совещание с работниками коммунальной службы и дал поручение. Во время экстренного совещания была обсуждена не только эта авария, но и то, какие работы будут проведены для устранения подобных проблем. Задействована вся необходимая спецтехника. Сейчас проводятся работы по замене поврежденного участка трубопровода и утвержден специальный план", - сказал аким.
Сегодня, 10 декабря, на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.
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