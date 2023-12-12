За всю историю Казахстана ноябрь 2023 года стал самым теплым

По информации синоптиков, ноябрь 2023 года в Казахстане стал самым теплым из ноябрей, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большую часть месяца при западном и юго-западном переносе теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря температурный фон на территории Казахстана превысил норму на 3-10°.

"При таких высоких аномалиях были достигнуты и перекрыты рекорды максимальной температуры воздуха прошлых лет. За всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых. Пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября", – рассказали синоптики.

Так, например 17 ноября в Таразе максимальная температура воздуха составила +26,1°С, был перекрыт рекорд 1999 года (+18,6°С), в Шымкенте +27,3°С, последний раз рекорд наблюдался в 2001 году (+26,5°С), в Кызылорде температура воздуха составила +22,0°С, перекрыв рекорд 1999 года (+13,3°С), в Караганде +16,4°С, перекрыт рекорд 2001 года (+13,5°С).

В Алматы 18 ноября воздух прогрелся до +23,6°С, последний раз абсолютный максимум составил +19,3°С в 2001 году.

В течение месяца по территории Казахстана наблюдалась частое выпадение осадков различной интенсивности и характера (дождь, снег), кроме этого, на большей части страны наблюдались туманы, гололедные явления, усиление ветра и низовая метель.

Так, 18 ноября в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях ветер усиливался до критериев СГЯ (стихийное метеорологическое явление), на автоматической метеорологической станции (АМС) Арнасай – 32 м/с (Акмолинская область), на метеостанции (МС) Ерейментау – 34 м/с (Акмолинская область), на МС Тараз – 32 м/с (Жамбылская область), на АМС Топар – 32 м/с (Карагандинская область), на АМС Акжол – 32 м/с (Павлодарская область), МС Щарбакты – 34 м/с (Павлодарская область), на АМС Акку – 35 м/с (Павлодарская область), на АМС ЦЭС – 35 м/с (Павлодарская область), на МС Майкобе -37 м/с (Павлодарская область).

В Астане норма среднемесячной температуры воздуха за ноябрь составляет -5.2°. Фактическая температура месяца, по данным наблюдений, была 2.2°, что выше нормы на +7.4° (это рекорд).





"Самая высокая температура воздуха наблюдалась днем 8 ноября и составила +11,9°С, тем самым был перекрыт рекорд 1990 года когда столбик термометра поднимался до отметки +2,4°С. Осадков выпало 37 мм при норме за месяц 29 мм, что составило 127% от нормы. 18 ноября в Астане днем ветер усиливался в Сарыаркинском районе (МС Нур-Султан) до 23 м/с, в Есильском районе (на АМС Байтерек) – до 29 м/с, в Алматинском районе (АМС Нур жол) – до 31 м/с", – сообщили синоптики.

Ранее синоптики напугали алматинцев 27-градусными морозами.