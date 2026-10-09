Самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений пережил Казахстан
Температурный режим
"В сентябре 2026 года средняя месячная температура воздуха превысила климатическую норму на 2,38°C, что соответствует 1-му рангу в многолетнем ряду наблюдений. Предыдущий максимум средней месячной температуры воздуха был зарегистрирован в сентябре 1957 года".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В сентябре на всей территории Казахстана отмечались положительные аномалии средней месячной температуры воздуха относительно климатической нормы.
По данным синоптиков, на большей части территории страны значения аномалий составляли 1,5-3°C:
- Наиболее высокие положительные отклонения – 3-4,1°C – отмечались преимущественно в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях, а также в центральных частях Актюбинской области и области Улытау, северных районах Карагандинской области и области Абай.
- Наиболее значительная положительная аномалия средней месячной температуры воздуха составила 4,1°C и была зарегистрирована на метеорологической станции Петропавловск Северо-Казахстанской области.
По данным 67,5% метеорологических станций, расположенных преимущественно в северных, западных, центральных и южных регионах страны, значения средней месячной температуры воздуха соответствовали категории экстремально высоких.
Указанные значения относились к 5% наиболее высоких за весь период наблюдений, с вероятностью непревышения 95-100%.
Режим осадков
По данным "Казгидромета", в сентябре 2026 года количество осадков было ниже климатической нормы на 8,49 мм, что соответствует 4-му рангу среди наиболее сухих сентябрей за период 1941-2026 годы.
В сентябре на большей части территории Казахстана наблюдался дефицит атмосферных осадков.
На значительной территории северного, северо-восточного, центрального, южного и восточного Казахстана, а также в отдельных районах западных регионов страны количество осадков составляло менее 30% климатической нормы, местами – менее 10%.
На отдельных метеорологических станциях значения месячного количества осадков соответствовали категории экстремально низких (вероятность непревышения – до 5%).
В течение сентября на 23 метеорологических станциях Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской и Алматинской областей, а также областей Абай и Жетысу атмосферные осадки полностью отсутствовали.
Количество осадков свыше 120% климатической нормы отмечалось локально в различных регионах Казахстана.
Наиболее значительные положительные аномалии осадков были зафиксированы в отдельных районах Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областей.
При этом максимальные месячные суммы осадков местами достигали 310 % климатической нормы.
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