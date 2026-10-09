Самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений пережил Казахстан

В Казахстане сентябрь 2026 года стал самым теплым в истории наблюдений. Об этом сегодня, 9 октября 2026 года, заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Температурный режим

"В сентябре 2026 года средняя месячная температура воздуха превысила климатическую норму на 2,38°C, что соответствует 1-му рангу в многолетнем ряду наблюдений. Предыдущий максимум средней месячной температуры воздуха был зарегистрирован в сентябре 1957 года". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В сентябре на всей территории Казахстана отмечались положительные аномалии средней месячной температуры воздуха относительно климатической нормы.

По данным синоптиков, на большей части территории страны значения аномалий составляли 1,5-3°C:

Наиболее высокие положительные отклонения – 3-4,1°C – отмечались преимущественно в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях, а также в центральных частях Актюбинской области и области Улытау, северных районах Карагандинской области и области Абай.

Наиболее значительная положительная аномалия средней месячной температуры воздуха составила 4,1°C и была зарегистрирована на метеорологической станции Петропавловск Северо-Казахстанской области.

По данным 67,5% метеорологических станций, расположенных преимущественно в северных, западных, центральных и южных регионах страны, значения средней месячной температуры воздуха соответствовали категории экстремально высоких.

Указанные значения относились к 5% наиболее высоких за весь период наблюдений, с вероятностью непревышения 95-100%.

Режим осадков

По данным "Казгидромета", в сентябре 2026 года количество осадков было ниже климатической нормы на 8,49 мм, что соответствует 4-му рангу среди наиболее сухих сентябрей за период 1941-2026 годы.

В сентябре на большей части территории Казахстана наблюдался дефицит атмосферных осадков.

На значительной территории северного, северо-восточного, центрального, южного и восточного Казахстана, а также в отдельных районах западных регионов страны количество осадков составляло менее 30% климатической нормы, местами – менее 10%.

На отдельных метеорологических станциях значения месячного количества осадков соответствовали категории экстремально низких (вероятность непревышения – до 5%).

В течение сентября на 23 метеорологических станциях Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской и Алматинской областей, а также областей Абай и Жетысу атмосферные осадки полностью отсутствовали.

Количество осадков свыше 120% климатической нормы отмечалось локально в различных регионах Казахстана.

Наиболее значительные положительные аномалии осадков были зафиксированы в отдельных районах Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областей.

При этом максимальные месячные суммы осадков местами достигали 310 % климатической нормы.

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.