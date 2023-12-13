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Почему часть автобусов сошла с маршрута, объяснили в акимате Алматы

Почему часть автобусов сошла с маршрута, объяснили в акимате Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жителям и гостям Алматы, несмотря на непогоду, 13 декабря 2023 года власти южной столицы пообещали своевременный выход на линию автобусов. В связи с этим в автопарках мегаполиса организованы ночные дежурства, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, для бесперебойного функционирования общественного транспорта, несмотря на резкий спад температуры воздуха и обильный снегопад, 12 декабря в городе был обеспечен выход общественного транспорта на 91%.

"Ранее по указанию управления городской мобильности перевозчиками города были проведены необходимые мероприятия по подготовке транспортных средств к зимнему периоду. Однако из-за погодных условий при выпуске автобусов были выявлены технические неисправности, в связи с чем часть автобусов были вынуждены сойти с маршрута".Пресс-служба акимата Алматы

В этой связи, как отметили в ведомстве, со стороны перевозчиков принимаются необходимые меры по устранению неисправностей.

"Во всех автопарках организованы дежурства, усилена работа ответственных сотрудников. Для своевременного выхода на линию в ночное время будет производиться прогрев двигателя по несколько раз", – подчеркнули в пресс-службе акимата Алматы.

В ведомстве отметили, что на регулярность рейсов также влияют и образовавшиеся в городе сильные заторы. Коммунальными службами активно ведутся работы по уборке снега и чистке дорог на всей территории города.

По информации синоптиков, за день выпало 28% месячной нормы осадков.

По данным местных властей, на сегодняшний день в Алматы имеются 176 регулярных городских и пригородных маршрутов, на которых задействовано 2297 единиц автобусов и троллейбусов. Маршруты обслуживают 23 частных и один коммунальный автобусный парк ТОО "Алматыэлектротранс".

Почему часть автобусов сошли с маршрута, объяснили в акимате Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В текущем году закуплены 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов. Также частными автопарками закупаются дополнительные подвижные единицы. Данные меры позволят существенно обновить действующий автопарк города.

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