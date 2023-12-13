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В столице и нескольких городах РК спрогнозировали неблагоприятные метеоусловия

В столице и нескольких городах РК спрогнозировали неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Повышенное загрязнение воздуха обещают синоптики в среду, 13 декабря жителям Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Караганды, Темиртау, а также Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики предупредили о морозах до -40, гололеде и сильном ветре в ряде областей Казахстана. Из-за понижения температуры студентов и школьников перевели на дистанционное обучение.


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