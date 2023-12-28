Автобусов маршрута №32 станет больше в Алматы

В Алматы до 25 единиц увеличили количество автобусов маршрута №32. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

По данным местных властей, в Алматы с 28 декабря 2023 года количество подвижных единиц на маршруте №32 будет увеличено с 15 до 25 автобусов.

"Таким образом, плановый интервал движения будет сокращен с 25 минут до 7 минут", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Об усилении маршрута №32 до конца декабря 2023 года отмечал аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга в СЦК.

"В целом, в 2023 году закуплено 600 новых автобусов, которые по мере готовности выходят на наиболее загруженные маршруты", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Материал по теме Пересядем на электробусы: как намерены решать транспортный вопрос в Алматы до 2030 года

27 декабря 2023 года стало известно, когда запустят LRT в Алматы. Об этом рассказали в компании Future of Mobility, принимавшей участие совместно с НИИ "Алматыгенплан" в разработке мастер-плана транспортного каркаса. Подробности здесь.