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Автобусов маршрута №32 станет больше в Алматы

Автобусов маршрута №32 станет больше в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы до 25 единиц увеличили количество автобусов маршрута №32. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

По данным местных властей, в Алматы с 28 декабря 2023 года количество подвижных единиц на маршруте №32 будет увеличено с 15 до 25 автобусов.

"Таким образом, плановый интервал движения будет сокращен с 25 минут до 7 минут", – говорится в сообщении.
Автобусов маршрута №32 станет больше в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Об усилении маршрута №32 до конца декабря 2023 года отмечал аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга в СЦК.

"В целом, в 2023 году закуплено 600 новых автобусов, которые по мере готовности выходят на наиболее загруженные маршруты", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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