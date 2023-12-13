Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда

В Казахстане с начала 2023 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 930,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 103,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, по состоянию на 1 декабря численность пенсионеров составляет 2 млн 328 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 950 тенге, базовой пенсии – 37 888тенге", – говорится в сообщении за 13 декабря.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

"Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума. Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц", – разъяснили в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

"В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период", – резюмировали в пресс-службе МТСЗН РК.

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