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Школьницу из-за хиджаба не пустили на занятия в Семее – фейк

Школьницу из-за хиджаба не пустили на занятия в Семее – фейк Фото: unsplash
Накануне, 13 декабря 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что школьницу не пустили на занятия из-за хиджаба. На публикацию отреагировали в Управлении образования Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике semey_city_.

"Как думаете правильно не пускать на занятия детей из-за хиджаба?" – говорится в описании ролика.

На публикацию отреагировали в областном управлении образования.

"Управление образования Абайской области на публикацию, распространяемую в СМИ и социальных сетях, о недопущении школьницы к занятиям из-за хиджаба сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Указанный на видео директор не является сотрудником школы Семея", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства.

В управлении напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

"Просим доверять только достоверным источникам. Вся официальная информация публикуется на страницах Управления образования Абайской области", – заключили в ведомстве.

22 августа 2023 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана. Он напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.

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11 октября председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что школьницы в хиджабах могут учиться в медресе. Подробности здесь.

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