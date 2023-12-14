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Стало известно, откуда взялась палатка на вокзале Павлодара

Откуда взялась палатка на вокзале в Павлодаре Фото: pixabay
В акимате Павлодарской области объяснили, откуда на вокзале областного центра появилась палатка, удивившая пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Qumash 14 декабря появилось видео, на котором жители Павлодара запечатлели появившуюся на городском вокзале палатку для обогрева. Ее установили, чтобы пассажиры в ожидании поездов не замерзали – в здании до сих пор продолжается ремонт.

В акимате Павлодарской области объяснили, откуда взялась палатка и почему здание вокзала ремонтируют посреди зимы. В пресс-службе региональной администрации рассказали, что реконструировать вокзал Павлодара начали еще в августе. Такая необходимость возникла из-за многочисленных жалоб и обращений граждан – причем посетители вокзала жаловались именно на холод в осенние и зимние месяцы.

"Реконструкция включает модернизацию системы теплоснабжения вокзала, а также полную замену оконных конструкций (витражей), которые пришли в негодность и не обеспечивали необходимый температурный режим. Из-за погодных условий (сильных морозов) и несоблюдения температурного режима было принято решение временно установить палатку для обогрева посетителей, а также работников подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы", – сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

В акимате заверили, что систему теплоснабжения и витражные окна на вокзале Павлодара полностью заменят в течение 10 дней.

Температура воздуха в Павлодаре днем 14 декабря составляла -18°C.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за сильного мороза треснул мост.

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