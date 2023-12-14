Стало известно, откуда взялась палатка на вокзале Павлодара
В Telegram-канале Qumash 14 декабря появилось видео, на котором жители Павлодара запечатлели появившуюся на городском вокзале палатку для обогрева. Ее установили, чтобы пассажиры в ожидании поездов не замерзали – в здании до сих пор продолжается ремонт.
В акимате Павлодарской области объяснили, откуда взялась палатка и почему здание вокзала ремонтируют посреди зимы. В пресс-службе региональной администрации рассказали, что реконструировать вокзал Павлодара начали еще в августе. Такая необходимость возникла из-за многочисленных жалоб и обращений граждан – причем посетители вокзала жаловались именно на холод в осенние и зимние месяцы.
"Реконструкция включает модернизацию системы теплоснабжения вокзала, а также полную замену оконных конструкций (витражей), которые пришли в негодность и не обеспечивали необходимый температурный режим. Из-за погодных условий (сильных морозов) и несоблюдения температурного режима было принято решение временно установить палатку для обогрева посетителей, а также работников подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы", – сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.
В акимате заверили, что систему теплоснабжения и витражные окна на вокзале Павлодара полностью заменят в течение 10 дней.
Температура воздуха в Павлодаре днем 14 декабря составляла -18°C.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за сильного мороза треснул мост.