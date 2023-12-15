Казахстанцам пообещали ослабление морозов
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 16 по 18 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в стране ожидается ослабление морозов.
"Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью на западе – до 0-10°C, на северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке – до -5-15°C", – говорится в сообщении.
Но, согласно прогнозу, на востоке страны морозы еще сохранятся до -22-35°C.
"Антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении этой недели, начинает отступать на северо-восток, в связи с этим ожидается ослабление морозов, и в тыл ему с запада республики начнет смещаться ложбина циклона, которая зародилась в Северной Атлантике. Она принесет интенсивные осадки в виде снега, метели, гололедные явления и усиление ветра сначала на западные, а затем, по мере смещения, и на остальные регионы", – рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, в каких областях Казахстана на 15 декабря 2023 года объявлено штормовое предупреждение. Подробности здесь.
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