Казахстанцам пообещали ослабление морозов

Фото: unsplash

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 16 по 18 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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