В Казахстане увеличилось число закрытых из-за непогоды трасс
Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 00:00 17 марта 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на шести автодорогах республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.
В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай.
В Карагандинской области для грузовых и общественных видов автотранспорта закрыты три участка трасс:
- Кызылорда – Павлодар – г. Караганда – гр. Павлодарской области (для всех видов автотранспорта). гр. Улытауской области – п. Топар (для грузовых и общественных видов автотранспорта).
- Екатеринбург – Алматы – п. Новостройка – п. Аксу.
- Караганда – Аягоз – Бугаз – г. Караганда – г. Каркаралы.
В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар – гр. Карагандинской области – п. Шидерты (для всех видов автотранспорта).
В Улытауской области закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – с. Жанаарка – гр. Карагандинской области.
"На автодорогах республиканского значения задействовано 253 единиц техники и 287 человек". "КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что усиление ветра и туман прогнозируют по Казахстану 17 марта.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript