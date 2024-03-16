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В Казахстане увеличилось число закрытых из-за непогоды трасс

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 00:35 Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 00:00 17 марта 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на шести автодорогах республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай. 

В Карагандинской области для грузовых и общественных видов автотранспорта закрыты три участка трасс:

  • Кызылорда – Павлодар – г. Караганда – гр. Павлодарской области (для всех видов автотранспорта). гр. Улытауской области – п. Топар (для грузовых и общественных видов автотранспорта).
  • Екатеринбург – Алматы – п. Новостройка – п. Аксу. 
  • Караганда – Аягоз – Бугаз – г. Караганда – г. Каркаралы.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области закрыт участок трассы Кызылорда – Павлодар – гр. Карагандинской области – п. Шидерты (для всех видов автотранспорта).

В Улытауской области закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – с. Жанаарка – гр. Карагандинской области.

"На автодорогах республиканского значения задействовано 253 единиц техники и 287 человек". "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что усиление ветра и туман прогнозируют по Казахстану 17 марта.

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