Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Попусту потратить миллиард тенге из бюджета собирались чиновники в Кокшетау

Попусту потратить миллиард тенге из бюджета собирались чиновники в Кокшетау Фото: Zakon.kz
Чиновники в Кокшетау планировали купить по завышенной цене подстанцию, которая на самом деле стоила гораздо меньше. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области 19 декабря, городская прокуратура Кокшетау выявила необоснованное расходование бюджетных средств.

При проверке сотрудники ведомства выяснили, что местные власти выделили 1 млрд тенге из бюджета, чтобы купить трансформаторную подстанцию. При этом чиновники не провели надлежащий анализ рынка, не изучили цены и собирались купить оборудование по сильно завышенной цене. После вмешательства прокуратуры закупку отменили.

"По акту надзора прокуратуры необоснованное расходование бюджетных средств предотвратили, денежные средства направили на реализацию других социальных программ", – подчеркнули в пресс-службе.

Чиновников, которые собирались попусту потратить бюджетные деньги, привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области чиновники хотели незаконно потратить 2,6 млрд тенге из бюджета.

Никита Дробны
Акмолинская область Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: