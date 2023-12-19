Попусту потратить миллиард тенге из бюджета собирались чиновники в Кокшетау

Чиновники в Кокшетау планировали купить по завышенной цене подстанцию, которая на самом деле стоила гораздо меньше. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области 19 декабря, городская прокуратура Кокшетау выявила необоснованное расходование бюджетных средств.

При проверке сотрудники ведомства выяснили, что местные власти выделили 1 млрд тенге из бюджета, чтобы купить трансформаторную подстанцию. При этом чиновники не провели надлежащий анализ рынка, не изучили цены и собирались купить оборудование по сильно завышенной цене. После вмешательства прокуратуры закупку отменили.

"По акту надзора прокуратуры необоснованное расходование бюджетных средств предотвратили, денежные средства направили на реализацию других социальных программ", – подчеркнули в пресс-службе.

Чиновников, которые собирались попусту потратить бюджетные деньги, привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области чиновники хотели незаконно потратить 2,6 млрд тенге из бюджета.