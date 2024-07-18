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106 млн взыскала прокуратура за экологический ущерб с предприятия в Павлодарской области

106 млн взыскала прокуратура за экологический ущерб с предприятия в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:41 Фото: pxhere
Прокуратура Павлодарской области установила, что ТОО "KSP Steеl" передало 8,5 тыс. тонн опасных промышленных отходов юридическому лицу, не имеющему соответствующего разрешения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что это противоречит требованиям экологического законодательства.

"По акту надзора налоговыми органами выставлено уведомление, с ТОО "KSP Steеl" взыскана плата за эмиссии в окружающую среду в размере 106 млн тенге". Прокуратура Павлодарской области

В ведомстве также отметили, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее стало известно, что прокуратура Шымкента за первое полугодие 2024 года возвратила государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге.

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