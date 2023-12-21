В Алматы и в Шымкенте синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

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Повышенное загрязнение воздуха по данным РГП "Казгидромет" ожидается в четверг 21 декабря в двух крупных городах Казахстана: Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 декабря. По их данным ожидается сильный снег, гололед и туман. Читайте также В КТЖ рассказали, какова ситуация на железных дорогах во время снежного циклона Жительница Атырау умерла после укола в поликлинике Министр высказался о рисках запрета одноразок в Казахстане

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