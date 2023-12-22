Женис Касымбек ответил, следит ли акимат Астаны за его рейтингом
Фото: primeminister.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря рассказал, для чего столичные власти проводят мониторинг соцсетей и СМИ и связано ли это с его рейтингом, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что акимат Алматы за счет бюджета провел мониторинг Интернета и СМИ на предмет негативных отзывов о работе Ерболата Досаева. Журналисты поинтересовались у Жениса Касымбека, проводят ли в Астане такой же мониторинг, чтобы понять, как справляется с работой аким.
"В целом наше управление внутренней политики проводит общий мониторинг: СМИ, информации, которая есть в интернете. Это связано не со мной, моими замами или другими. Это в целом делается для того, чтобы посмотреть, каково мнение об акимате, какие проблемы не решаются, о какой проблеме забыли, какие проблемы можно поднять и быстро решить – вот это только смотрим. Про меня или замов, про акимов районов у нас нет исследований", – заверил Женис Касымбек.
21 декабря аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему не дает интервью журналистам.
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