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Известного казахстанского боксера разыскивают в Алматы

Известного казахстанского боксера разыскивают в Алматы Фото: Instagram/dastankapaev
Известный казахстанский боксер Серик Нурказов пропал без вести в Алматы. 64-летнего спортсмена разыскивают с 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

Поисковый отряд "Когам" сообщил, что в Алматы разыскивают пропавшего Серика Нурказова. По информации волонтеров, 64-летний мужчина 14 декабря вышел из дома в Медеуском районе и не вернулся.

Розыск Серика Нурказова

Фото: Instagram/kogam_almaty

Серик Нурказов был одет в серую шапку, синий пуховик с капюшоном, белую водолазку, черные джинсы. У него седые волосы и борода. По данным поискового отряда "Когам", у пожилого мужчины имеется медицинский диагноз.

Серик Нурказов – известный казахстанский боксер. Он выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Трехкратный чемпион национального первенства, чемпион Европы, серебряный призер Кубка мира и международного турнира "Дружба" в Гаване, заслуженный мастер спорта СССР. После завершения спортивной карьеры был детским тренером по боксу, работал начальником областного учебно-тренировочного центра – директором областной школы высшего спортивного мастерства.

Ранее в Алматы нашли мертвым мужчину, которого разыскивали девять дней.

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