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Министр торговли удивил журналистов рассказом о предновогоднем походе в магазин

Министр торговли удивил журналистов рассказом о предновогоднем походе в магазин Фото: Zakon.kz
Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева в кулуарах Мажилиса спросили, какие блюда обычно стоят на его новогоднем столе. В ответ он рассказал про то, как покупал в магазине овощи, кисломолочные продукты и лепешки, сообщает Zakon.kz.

По словам главы министерства, достаточно крупная закупка обошлась ему в 24 тысячи тенге.

"Купил хурму, помидоры, огурцы, мясо, кисломолочку, две лепешки. В принципе, хороший стандартный набор".Арман Шаккалиев

Журналисты усомнились, что на новогоднем столе у министра будут именно эти продукты.

"А вдруг я Новый год с лепешкой встречаю? Вы же не знаете. Новогодний стол – традиционно 37 позиций. Оливье, сельдь под шубой, мандарины, ананасы. Многие спрашивают, подорожали эти товары или нет. На 9,8% подорожали. Я взял не 37 позиций. На рынке бабушка подошла (и сказала. – Прим. ред.): "Ты сколько ешь, какой кошелек – на столько и купишь". Здесь нельзя сказать, сколько составит средний кошелек".Арман Шаккалиев

Министр также признался, что ему доводилось торговаться на рынке, чтобы сбить цену.

Для тех, кто не планирует встречать Новый год с одной лишь лепешкой, Zakon.kz собрал новогодние рецепты, на которые не придется тратить больших денег.

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