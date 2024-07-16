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Зоопарк Алматы призвал не спасать "потерявшихся" совят

Зоопарк Алматы призвал не спасать &quot;потерявшихся&quot; совят, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:22 Фото: pixabay
15 июля 2024 года специалисты Алматинского зоопарка выступили с просьбой к неравнодушным жителям и гостям города, пытающимся спасти совят. Чаще всего это, по мнению горожан, благое дело. Однако оно оборачивается плачевным результатом, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники уточняют, что настал очередной сезон "спасения потерявшихся совят":

"Весной и в начале лета в интернете появляется масса постов: "Нашли совенка, помогите определить вид!". И, конечно же, вопросы: а чем кормить, ухаживать?"
"Друзья! Запомните, пожалуйста! Милые и доверчивые пушистые совята, которых вы можете встретить в это время года, вовсе не потерялись и не выпали из гнезда. Все совята покидают гнездо в таком возрасте, когда еще не умеют летать и одеты в плотный пух (мезоптиль). В этот период они бегают по земле, лазают по деревьям, постепенно учатся перепархивать с ветки на ветку. Сами они не способны добыть себе пропитание – их кормят родители и будут кормить еще довольно долгое время".Администрация зоопарка Алматы

Специалисты подчеркивают: при обнаружении удивленно глядящего на вас пушистого совенка знайте – его папа и мама где-то поблизости.

"Они прячутся от вас, но они заботятся о своем малыше и вовсе не хотят, чтобы их ребенка унесли. Не забирайте совенка. Пощадите его. Дайте ему шанс прожить долгую и счастливую жизнь в своем родном мире".Администрация зоопарка Алматы

Если к вам или к вашим знакомым все-таки попал "потерявшийся" совенок, постарайтесь как можно скорее вернуть его в то же самое место, где он был найден.

"Это нужно сделать в течение суток, максимум двух, и вернуть строго туда, где подобрали, чтобы родители услышали его голос. Позже возвращать не имеет смысла – родители с остальными совятами за это время могут откочевать на довольно большое расстояние".Администрация зоопарка Алматы

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Напомним, что в конце 2023 года в зоопарке Алматы родились два медвежонка. 12 июля 2024 года администрация зоопарка поделилась видео будней животных и попросила придумать имена для них.

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