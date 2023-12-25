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Казахстанцы нашли место, где можно снять продолжение "Игры престолов"

Казахстанцы нашли место, где можно снять продолжение "Игры престолов" Фото: Zakon.kz
Казахстанский мобилограф Серикбай Жаныбеков опубликовал невероятные видео и фотографии зимнего Бурабая, сообщает Zakon.kz.

"Волшебный зимний Бурабай", – сказано в описании к ролику, размещенному 25 декабря 2023 года.

Комментаторы после просмотра оставляют восторженные отзывы.

Один из них даже отметил: "Вот, где продолжение "Игры престолов" нужно снимать, про Север".

  • Зимой Бурабай по-своему сказочно красив.
  • Спасибо вам за красоту с высоты птичьего полета!
  • Очень красиво, завораживает.
  • Я в очередной раз благодарю Вселенную, что живу в таком сказочном месте, – также пишут пользователи.

Стоит отметить, что съемки американского фэнтезийного драматического телесериала "Игры престолов" велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

21 декабря 2023 года стало известно, что казахстанцам станет дороже посещать национальный парк "Бурабай". А все потому, что с 1 января 2024 года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемыми природными территориями (ООПТ).

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Анастасия Московчук
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