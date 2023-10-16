Мобилограф показал красочную осень Петропавловска
Фото: Zakon.kz
Осень – это буйство красок: природа начинает проявлять себя во всей красе. Осень вдохновляет творческих личностей на создание шедевров. Мобилограф Серикбай Жаныбеков решил не оставаться в стороне и поделился с подписчиками видео с Петропавловска, сообщает Zakon.kz.
"Краски осени. Петропавловск, Мещанский лес", – говорится в подписи к публикации за 15 октября 2023 года.
Многие комментаторы отметили красоту природы. Другие же выразили обеспокоенность вырубкой деревьев.
- Красиво, но деревья вырубают беспощадно. Будем жить как в пустыне.
- Сколько леса срубили...
- Благодарю за мгновения радости и восторга. Красивая в этом году осень.
- Красота. Осень, – пишут подписчики.
Кроме этого видео, мобилограф поделился еще одним роликом, который также очаровал пользователей Сети.
Материал по теме
Осень в Алматы: красота, воспетая в литературе
Туман, ветер и заморозки: о таком нерадужном прогнозе погоды на 16 октября 2023 года предупредили синоптики.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript