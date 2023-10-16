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Мобилограф показал красочную осень Петропавловска

Мобилограф показал красочную осень Петропавловска Фото: Zakon.kz
Осень – это буйство красок: природа начинает проявлять себя во всей красе. Осень вдохновляет творческих личностей на создание шедевров. Мобилограф Серикбай Жаныбеков решил не оставаться в стороне и поделился с подписчиками видео с Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

"Краски осени. Петропавловск, Мещанский лес", – говорится в подписи к публикации за 15 октября 2023 года.

Многие комментаторы отметили красоту природы. Другие же выразили обеспокоенность вырубкой деревьев.

  • Красиво, но деревья вырубают беспощадно. Будем жить как в пустыне.
  • Сколько леса срубили...
  • Благодарю за мгновения радости и восторга. Красивая в этом году осень.
  • Красота. Осень, – пишут подписчики.

Кроме этого видео, мобилограф поделился еще одним роликом, который также очаровал пользователей Сети.

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