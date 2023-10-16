Мобилограф показал красочную осень Петропавловска

Фото: Zakon.kz

Осень – это буйство красок: природа начинает проявлять себя во всей красе. Осень вдохновляет творческих личностей на создание шедевров. Мобилограф Серикбай Жаныбеков решил не оставаться в стороне и поделился с подписчиками видео с Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: