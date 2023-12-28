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Сильные осадки, гололед и метель ожидаются в Казахстане

Сильные осадки, гололед и метель ожидаются в Казахстане Фото: Zakon.kz
Корреспонденту Zakon.kz синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 29 декабря 2023 года.

По данным РГП "Казгидромет", по-прежнему по всей территории республики, под влиянием ложбины Атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются осадки, на севере, в горных районах юга, юго-востока – сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на юго-западе, в горных районах Жамбылской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на горных перевалах Туркестанской, днем на севере Акмолинской, на севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Костанайской, на западе, в центре Абайской, в районе Алакольских озер Жетысуской областей временами ожидается очень сильный ветер до 30 м/с и более.

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