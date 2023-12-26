Министр транспорта: Тяжелые грузовики исчезнут с казахстанских дорог в 2026 году

Министр транспорта Марат Карабаев провел встречу с населением в Астане и ответил на вопросы граждан. В частности, он рассказал, когда в Казахстане ограничат проезд по дорогам общего пользования для тяжелых грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта 26 декабря, жители Астаны задали министру вопросы о развитии общественного транспорта, оплате проезда в автобусах, грузоперевозках и работе транспортных инспекций. Но представителей бизнеса больше волновала государственная политика по контролю допустимого веса грузовиков.



Марат Карабаев пояснил, что министерство вводит ряд дополнительных мер, призванных устранить возможность коррупции среди инспекторов и повысить эффективность контроля за перевесом.



"Если бы владельцы карьерных грузовиков соблюдали закон, тогда были бы правы. Но они нарушают и дальше хотят нарушать. Поэтому не согласен с мнением, что государство наносит ущерб сборами за перевес. Это бизнес, допуская сверхперегруз, наносит колоссальный ущерб бюджету. И делается это сознательно, в определенной мере – при попустительстве наших инспекторов. Посмотрите, как абсолютно новую дорогу в ЗКО разбили тяжелые самосвалы, которые участвуют в ее же строительстве", – подчеркнул министр.

Марат Карабаев пообещал, что для решения этой проблемы министерство в 2024 году начнет устанавливать видеокамеры на всех въездах и выездах из городов. Камеры будут автоматически выставлять штрафы за превышение веса, 220 из них интегрируют с системой "Сергек". Также в министерстве планируют выдавать специальные разрешения на перевозку тяжелых грузов, чтобы ограничить количество тяжелых самосвалов по дорогам общего пользования.

"Везде в мире проезд карьерных грузовиков по автодорогам общего пользования запрещен. Казахстан, вероятно, единственная страна, где такое допускается. Мы хотели ввести запрет с 2023 года, но участники рынка попросили время, чтобы бизнес подготовился. Поэтому тяжелые карьерные грузовики уберем с казахстанских дорог в конце 2025 – начале 2026 года. Сейчас транспортные ассоциации должны говорить об этом предпринимателям". Марат Карабаев

Если инициативу Минтранса поддержат в правительстве и парламенте, в законодательстве Казахстана появится норма, позволяющая перевозить грузы с перевесом до определенного предела при наличии специального разрешения, за которое перевозчики должны будут платить. Это снизит риск коррупции и сбалансирует интересы бизнеса и государства, считает министр.

