Пропавшего в Алматы знаменитого боксера нашли живым
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы 26 декабря, пропавшего в Медеуском районе бывшего спортсмена Серика Нурказова нашли живым.
"Гражданин Нурказов Серик, 1959 года рождения, найден живым и невредимым. Его передали родным. Как ранее сообщалось, с целью установления местонахождения без вести пропавшего была создана специальная поисковая группа", – сообщили в полиции.
Серика Нурказова разыскивали с 14 декабря, о его пропаже сообщили волонтеры из поискового отряда "Когам". 64-летний мужчина вышел из дома в Медеуском районе и не вернулся.
Серик Нурказов – известный казахстанский боксер. Он выступал за сборную
СССР в 1980-е годы. Трехкратный чемпион национального первенства,
чемпион Европы, серебряный призер Кубка мира и международного турнира
"Дружба" в Гаване, заслуженный мастер спорта СССР. После завершения
спортивной карьеры был детским тренером по боксу, работал начальником
областного учебно-тренировочного центра – директором областной школы
высшего спортивного мастерства.