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Пропавшего в Алматы знаменитого боксера нашли живым

Пропавшего в Алматы знаменитого боксера нашли живым Фото: ДП Алматы
Знаменитого казахстанского боксера Серика Нурказова, которого разыскивали волонтеры в Алматы, нашли живым. Мужчину уже передали на попечение родственников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы 26 декабря, пропавшего в Медеуском районе бывшего спортсмена Серика Нурказова нашли живым.

"Гражданин Нурказов Серик, 1959 года рождения, найден живым и невредимым. Его передали родным. Как ранее сообщалось, с целью установления местонахождения без вести пропавшего была создана специальная поисковая группа", – сообщили в полиции.

Серика Нурказова разыскивали с 14 декабря, о его пропаже сообщили волонтеры из поискового отряда "Когам". 64-летний мужчина вышел из дома в Медеуском районе и не вернулся.

Серик Нурказов – известный казахстанский боксер. Он выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Трехкратный чемпион национального первенства, чемпион Европы, серебряный призер Кубка мира и международного турнира "Дружба" в Гаване, заслуженный мастер спорта СССР. После завершения спортивной карьеры был детским тренером по боксу, работал начальником областного учебно-тренировочного центра – директором областной школы высшего спортивного мастерства.

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