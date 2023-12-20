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Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге

Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала об основных подходах для назначения специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, сообщает Zakon.kz.

По предварительном данным, как отметила глава Минтруда, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге.

"Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера ПМ (прожиточного минимума. – Прим. ред.) Так, по предварительным расчетам, в 2030 году средний размер выплаты составит 339 тыс. тенге, а в 2035 году – 519 тыс. тенге", – проинформировала Светлана Жакупова на брифинге в СЦК 20 декабря 2023 года.

Министр перечислила обязательные условия назначения спецсоцвыплаты.

"Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет", – рассказала Светлана Жакупова.

По ее словам, специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:

  • специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ);
  • из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ;
  • за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.
"Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений", – сообщила Светлана Жакупова.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2 тыс. позиций.

Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

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Министр отметила, что выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, в 2030 году – свыше 58 тыс., в 2035 году – более 95 тыс. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться.

Также законодательными поправками предусматривается совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, направленное на:

  • возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;
  • возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;
  • оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей;
  • исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.

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Кроме того, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года.

Таких получателей насчитывается порядка 1,4 тыс. человек.

Светлана Жакупова напомнила, что внедрение специальной социальной выплаты предусмотрено в целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября, для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда.

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14 декабря 2023 года депутаты Сената Парламента РК одобрили поправки по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.

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