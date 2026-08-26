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Общество

В Казахстане фиксируют рост психических расстройств

В Казахстане выросло число случаев психических расстройств, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 19:27 Фото: magnific
Численность казахстанцев, впервые получивших диагноз "психическое расстройство", за последние несколько лет увеличилась почти вдвое. В 2021 году таких пациентов в Казахстане было 8,5 тыс., а в 2025-м стало 15,5 тыс. Zakon.kz изучил тревожную статистику.

В первом квартале 2026 года первичная заболеваемость выросла на 15,7% по сравнению с периодом январь-март 2025-го. Показатель увеличился сразу в 15 из 20 регионов Казахстана. Данные опубликовали аналитики EnergyProm со ссылкой на Минздрав РК.

Наибольший прирост зафиксирован в следующих регионах:

  • Западно-Казахстанская область – на 90,3%;
  • Кызылординская область – на 49,3%;
  • Алматы – на 33,8%;
  • Жамбылская область – на 33%.

Статистика отражает именно впервые поставленный диагноз и может зависеть не только от реальной распространенности расстройств, но и от доступности медпомощи, роста численности обратившихся и качества диагностики.

Наиболее высокая первичная заболеваемость наблюдается среди детей до 14 лет: по итогам 2025-го показатель увеличился с 80,2 до 147,3 на 100 тыс. человек. Рост с 2021 года – почти в 1,8 раза.

Именно в этой возрастной группе положительная динамика свидетельствует об усилении диагностики, повышении настороженности медиков и родителей при нетипичном поведении ребенка. Среди подростков от 15 до 17 лет заболеваемость также выросла: с 46,2 до 65,9 на 100 тыс. жителей.

Среди взрослых с 2021-го по 2023-й наблюдался рост первичной заболеваемости, в 2024-м был зафиксирован резкий спад, а затем показатель вновь увеличился, до 45,9 на 100 тыс. граждан.

В общей сложности за прошлый год к врачам с ментальными проблемами обратились 255,8 тыс. казахстанцев. В сравнении с показателем четырехлетней давности число увеличилось на 9,2%. В течение этих лет динамика была неравномерной. Заболеваемость в расчете на 100 тыс. человек в 2025-м составила 1,3 тыс. против 1,2 тыс. в 2021-м.

Ранее врачи раскрыли статистику по опасным болезням в Казахстане.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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