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"Личный креслодержатель" акима Жамбылской области рассмешил Казнет

"Личный креслодержатель" акима Жамбылской области рассмешил Казнет Фото: скриншот видео
На просторах Казнета сегодня, 28 декабря 2023 года, появилось интересное видео, снятое в Таразе. Главный герой – "личный креслодержатель" акима Жамбылской области, который рассмешил пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Telegram-канале Qumash. На кадрах мужчина придерживает кресло, на которое через некоторое время садится аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

По словам автоблогера Ергазы Азимханулы, накануне, 27 декабря, в Таразе прошел форум с участием акима области.

"Посмотрите на этот интересный момент. Мы уже два часа ждем прихода акима. Он придерживает кресло специально для акима. Это место, куда сядет аким области. Вот так он стоит. Давайте посмотрим, он так будет придерживать кресло, пока аким не сядет... Пришел, сел", – описал происходящее на видеоролике блогер.

Больше всего позабавили комментарии, которые под публикацией оставили предприимчивые пользователи Казнета:

  • "Это не Мади Ахметов?"
  • "Парень, который вырастет".
  • "Еще у них есть лифтодержатель и дверьдержатель".
  • "Если так не держать, то кресло потом не откроется?"
  • "Говорят, он там со вчерашнего дня так стоял, изучал обзор и риски, пока аким не приехал".
  • "Объявление: "Требуется молодой мужчина с крепким пальцем для ассистирования акиму".

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