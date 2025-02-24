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Общество

"Мечта алматинцев в час пик" рассмешила Казнет

&quot;Мечта алматинцев в час пик&quot; рассмешила Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 13:20 Фото: Instagram/almatyelectrotrans
Транспортная компания ТОО "Алматыэлектротранс" опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, который рассмешил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

На видео можно увидеть обычный маршрут №24, у которого через некоторое время появляются четыре железные лапы, а затем и крылья, после чего автобус взлетает.

"Думаем, как подписать", – говорится в описании к ролику.

В комментариях под публикацией, которая была сделана пять дней назад, пользователи Казнета до сих пор оставляют свои варианты подписи видео. Также они предложили компании выдать премии сотрудникам SMM:

  • "Гении".
  • "Летобус".
  • "Прикольно".
  • "Воздушный БРТ".
  • "Мечты в час пик".
  • "Назад в будущее".
  • "Редбул окрыляет".
  • "Мечта алматинцев".
  • "Скиньте монтажера".
  • "SMM надо премию дать".
  • "На барахолку с крыльями".
  • "Не украдено, а адаптировано".
  • "Мои сны при температуре 36,7".
  • "Мечтаем, чтобы в час пик так было".
  • "Алматыэлектротранс", вы – приколисты".
  • "Можно мой 65 так будет летать, умоляю".
  • "Чудо алматинского общественного транспорта".
  • "Когда хочешь объехать все пробки и не стоять в час пик".
  • "Признавайтесь, вы держите в заложниках SMM-щика "Авиасейлс".

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18 ноября 2024 года в ТОО "Алматыэлектротранс" заявили, что нашлись желающие отремонтировать почти 100 автобусов с широко обсуждаемого "кладбища", расположившегося в поселке Жетыген Алматинской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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