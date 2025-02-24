"Мечта алматинцев в час пик" рассмешила Казнет

Транспортная компания ТОО "Алматыэлектротранс" опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, который рассмешил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

На видео можно увидеть обычный маршрут №24, у которого через некоторое время появляются четыре железные лапы, а затем и крылья, после чего автобус взлетает.

"Думаем, как подписать", – говорится в описании к ролику.

В комментариях под публикацией, которая была сделана пять дней назад, пользователи Казнета до сих пор оставляют свои варианты подписи видео. Также они предложили компании выдать премии сотрудникам SMM:

"Гении".

"Летобус".

"Прикольно".

"Воздушный БРТ".

"Мечты в час пик".

"Назад в будущее".

"Редбул окрыляет".

"Мечта алматинцев".

"Скиньте монтажера".

"SMM надо премию дать".

"На барахолку с крыльями".

"Не украдено, а адаптировано".

"Мои сны при температуре 36,7".

"Мечтаем, чтобы в час пик так было".

"Алматыэлектротранс", вы – приколисты".

"Можно мой 65 так будет летать, умоляю".

"Чудо алматинского общественного транспорта".

"Когда хочешь объехать все пробки и не стоять в час пик".

"Признавайтесь, вы держите в заложниках SMM-щика "Авиасейлс".

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18 ноября 2024 года в ТОО "Алматыэлектротранс" заявили, что нашлись желающие отремонтировать почти 100 автобусов с широко обсуждаемого "кладбища", расположившегося в поселке Жетыген Алматинской области.