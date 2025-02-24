"Мечта алматинцев в час пик" рассмешила Казнет
Фото: Instagram/almatyelectrotrans
Транспортная компания ТОО "Алматыэлектротранс" опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, который рассмешил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
На видео можно увидеть обычный маршрут №24, у которого через некоторое время появляются четыре железные лапы, а затем и крылья, после чего автобус взлетает.
"Думаем, как подписать", – говорится в описании к ролику.
В комментариях под публикацией, которая была сделана пять дней назад, пользователи Казнета до сих пор оставляют свои варианты подписи видео. Также они предложили компании выдать премии сотрудникам SMM:
- "Гении".
- "Летобус".
- "Прикольно".
- "Воздушный БРТ".
- "Мечты в час пик".
- "Назад в будущее".
- "Редбул окрыляет".
- "Мечта алматинцев".
- "Скиньте монтажера".
- "SMM надо премию дать".
- "На барахолку с крыльями".
- "Не украдено, а адаптировано".
- "Мои сны при температуре 36,7".
- "Мечтаем, чтобы в час пик так было".
- "Алматыэлектротранс", вы – приколисты".
- "Можно мой 65 так будет летать, умоляю".
- "Чудо алматинского общественного транспорта".
- "Когда хочешь объехать все пробки и не стоять в час пик".
- "Признавайтесь, вы держите в заложниках SMM-щика "Авиасейлс".
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