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Рыболовам перекрыли съезд на Щучье озеро

Рыболовам перекрыли съезд на Щучье озеро Фото: primeminister.kz
Государственный национальный природный парк "Бурабай" 28 декабря 2023 года обратился c заявлением к рыболовам-любителям, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что в последнее время участились факты съезда автотранспорта на ледовое покрытие водоемов ГНПП "Бурабай".

"Это категорически запрещено. Для пресечения вышеуказанных фактов все съезды на озеро Щучье будут перекрыты. Въезд на ледовое покрытие для необходимых мер по извлечению, либо перемещению рыбацких домиков будет разрешен только через место "Рассвет".Государственный национальный природный парк "Бурабай"

Ранее сообщалось, что Коргалжынский заповедник, расположенный на территории Акмолинской и Карагандинской областей Казахстана, закроют до 1 января 2024 года.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Бурабай
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