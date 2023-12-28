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В ВКО женщина устроила скандал в больнице и попала в полицейский участок

В ВКО женщина устроила скандал в больнице и попала в полицейский участок Фото: Zakon.kz
Скандал в очереди больницы привел к судебному разбирательству. Жительницу ВКО оштрафовали за хулиганство за то, что она грубила и материлась, требуя пропустить ее больного родственника без очереди, сообщает Zakon.kz.

Возмущенная родственница одного из пациентов районной больницы устроила скандал из-за очереди, пишет YK-news.kz.

По данным материалам дела, в марте 2023 года женщина доставила своего больного родственника в приемный покой районной больницы. Она надеялась на скорое обслуживание, однако столкнулась с большой очередью пациентов, ожидавших постановку в стационар.

Когда ей предложили пропустить перед собой более тяжелого пациента, женщина отказалась, начала материться и грубить. Впоследствии в больницу приехали полицейские. Полицейский наряд вызвал один из тех, кого оскорбила женщина.

Во время оформления протокола полицейский предложил женщине пройти проверку на алкоголь, подозревая ее в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в ее организме.

Женщину признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на сумму 12 075 тенге.

Ранее мы рассказывали о том, как в сентябре 2023 года родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы. 

Этот случай в Министерстве здравоохранения РК назвали вопиющим инцидентом, а также заявили, что виновные должны быть наказаны.

20 сентября полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата в Талгарской центральной районной больнице.

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