Какой будет погода на Новый год в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, какая погода ожидает жителей регионов Казахстана в новогоднюю ночь.

По прогнозу метеорологов, в период 30 декабря – 2 января погоду Казахстана будет определять серия Атлантических циклонов и связанные с ними атмосферные фронты.

"Ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах 1 – 2 января – в виде снега. По стране прогнозируются гололед, метель, усиление ветра 15-28 метров в секунду". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температура воздуха:

на западе основной фон температуры воздуха ночью 5 мороза – 5 тепла, днем колебание от 2 мороза-3 тепла до 0-5 тепла;

на северо-западе колебание температуры воздуха ночью от 7 – 12 мороза до 5 мороза – тепла, днем от 0 – 8 мороза до 2 мороза – 5 тепла;

на севере, в центре колебание ночью от 5 – 15 мороза до 5 мороза – 2 тепла, днем 2 – 10 мороза до 2 мороза – 3 тепла;

на востоке колебание ночью от 7 мороза – 2 тепла до 5 – 15 мороза, днем от 2 мороза – 3 тепла до 0 – 5 мороза;

на юге, юго-востоке основной фон ночью 0 – 10, в горных районах 10 – 15 мороза, днем 3 мороза – 5 тепла, в горных районах 6 мороза.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана с 28 по 20 декабря ожидается неустойчивая погода.