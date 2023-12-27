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Какой будет погода на Новый год в Казахстане

Какой будет погода на Новый год в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, какая погода ожидает жителей регионов Казахстана в новогоднюю ночь.

По прогнозу метеорологов, в период 30 декабря – 2 января погоду Казахстана будет определять серия Атлантических циклонов и связанные с ними атмосферные фронты.

"Ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах 1 – 2 января – в виде снега. По стране прогнозируются гололед, метель, усиление ветра 15-28 метров в секунду".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температура воздуха:

  • на западе основной фон температуры воздуха ночью 5 мороза – 5 тепла, днем колебание от 2 мороза-3 тепла до 0-5 тепла;
  • на северо-западе колебание температуры воздуха ночью от 7 – 12 мороза до 5 мороза – тепла, днем от 0 – 8 мороза до 2 мороза – 5 тепла;
  • на севере, в центре колебание ночью от 5 – 15 мороза до 5 мороза – 2 тепла, днем 2 – 10 мороза до 2 мороза – 3 тепла;
  • на востоке колебание ночью от 7 мороза – 2 тепла до 5 – 15 мороза, днем от 2 мороза – 3 тепла до 0 – 5 мороза;
  • на юге, юго-востоке основной фон ночью 0 – 10, в горных районах 10 – 15 мороза, днем 3 мороза – 5 тепла, в горных районах 6 мороза.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана с 28 по 20 декабря ожидается неустойчивая погода.

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