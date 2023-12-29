Метель и сильный ветер накроют Астану

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны 29 декабря 2023 года обратился к жителям столицы из-за резкого ухудшения погоды: метели, снегопада и сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

Жителям и гостям столицы рекомендовано воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, сообщает официальный сайт городского акимата.

По данным РГП "Казгидромет", с 29 по 31 декабря в Астане ожидаются обильный снегопад, усиление ветра и метель.

В распространяемом сообщении отмечено, что в период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют укрыться в надежном помещении.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112". Пресс-служба ДЧС Астаны

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