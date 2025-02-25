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Общество

Метель, сильные осадки и ветер накроют Казахстан

Метель, сильные осадки и ветер накроют Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 18:03 Фото: unsplash
В предстоящую среду, 26 февраля 2025 года, в Казахстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики отметили, что на большей части страны ожидаются метель, сильные осадки и ветер, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на востоке страны по-прежнему сохранится погода без осадков.

"Циклоны и связанные с ними фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана: ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что ночью на северо-востоке Актюбинской области, днем на юге, в горных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юго-востоке Мангистауской области – сильный снег.

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Днем, как рассказали в гидрометцентре, на востоке Алматинской, на северо-востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

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Ранее синоптики рассказали, что в Казахстан в ближайшие дни вернутся мороз до -20°С, снегопад и ливни.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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