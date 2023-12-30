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"КазАвто"жол" показал, как автомобилистам помогают добраться до дома

Полиция показала, как автомобилистам помогают добраться до дома на заснеженной трассе Астана-Темиртау Фото: пресс-служба "КазАвтоЖол"
Колонну из более тысячи авто сопровождают дорожники по закрытой трассе Астана – Темиртау. Делается это для того, чтобы обеспечить безопасность на дороге и чтобы люди могли успеть добраться до дома к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Из-за сильного снегопада на севере Казахстана "КазАвтоЖол" ввел с 28 декабря ограничение движения на автодороге Астана –Темиртау. Чтобы люди могли в безопасности добраться до дома к Новому году, дорожники вместе с полицией 30 декабря организовали сопровождение для тысячи авто. 

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"Ввиду наступления праздничных дней и массового скопления машин в целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожными службами совместно с патрульной полицией организован проезд автомашин под сопровождением служб по закрытому участку. В этой колонне находится 1218 единиц машин", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол". 

Накануне, 29 декабря, мы рассказывали о том, как более 200 человек эвакуировали пассажирским поездом с трассы Кокшетау – Астана. 

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