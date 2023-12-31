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В Казахстане сняли ограничения по всем направлениям республиканских трасс

сняты ограничения Фото: pixabay
В Казахстане сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба "КазАвтоЖол".

Ранее сообщалось, что из-за непогоды колонну из 3 тыс. машин сопроводила полиция по трассе Астана – Темиртау.

Отметим, что на 1 января в Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение.

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