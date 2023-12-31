В Казахстане сняли ограничения по всем направлениям республиканских трасс
Фото: pixabay
В Казахстане сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявила пресс-служба "КазАвтоЖол".
Ранее сообщалось, что из-за непогоды колонну из 3 тыс. машин сопроводила полиция по трассе Астана – Темиртау.
Отметим, что на 1 января в Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение.
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