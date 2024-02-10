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184 вызова за сутки: МЧС обратилось к казахстанцам

учения МЧС Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 184 выезда, из них на пожары и случаи горения – 60, сообщает Zakon.kz.

На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 124 вызова, при которых спасли и эвакуировали 118 человек.

эвакуация

Фото: МЧС РК

эвакуация

Фото: МЧС РК

эвакуация

Фото: МЧС РК

эвакуация

Фото: МЧС РК

В связи с этим Министерство по ЧС обратилось к казахстанцам с просьбой быть осторожнее.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Берегите себя! Нам важна каждая жизнь!"МЧС РК

По состоянию на 10:00 субботы, 10 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 15 участках автодорог республиканского значения в восьми областях.

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