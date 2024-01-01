Сколько раз казахстанцы обращались в службу скорой помощи в новогодние дни
Фото: gov.kz
От граждан Казахстана 30 и 31 декабря 2023 года в службу скорой помощи поступило 56 тыс. вызовов. Об этом сегодня, 1 января 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в Министерстве здравоохранения Казахстана.
По данным Минздрава, в новогодние дни службы экстренной медицинской помощи работают в интенсивном графике.
"За два последних дня ушедшего года по стране на пульт скорой медицинской помощи поступило 56 тыс. вызовов от населения. Из них вызовы 1-3 категории срочности составили 34 тыс., по 4 категории поступило 22 тыс. звонков", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество вызовов, как уточнили в ведомстве, пришлось на:
- Алматы – 5800 вызовов,
- Алматинскую область – свыше 5000,
- Туркестанскую область – свыше 4600,
- Астану – свыше 4000 вызовов,
- Шымкент – свыше 3000 вызовов.
В целом, по данным Минздрава, в эти дни неотложная травматологическая помощь оказывается:
- 80 травматологическими пунктами при многопрофильных больницах в населенных пунктах с населением более 150 тыс. человек;
- в населенных пунктах с населением менее 150 тыс. человек неотложная травматологическая помощь оказывается в приемных покоях районных (166), городских (75) больниц.
"В новогодние праздники для оказания скорой медицинской помощи населению страны работают 1503 бригады СМП в одну смену, из них 273 – это специализированные (врачебные) и 1230 – фельдшерские бригады".Пресс-служба Минздрава РК
При организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для обслуживания 4 категории вызовов будут работать 464 бригады.
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