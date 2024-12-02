За сколько должна приезжать скорая помощь в Казахстане

В Министерстве здравоохранения 2 декабря 2024 года рассказали о работе скорой помощи в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с января по октябрь текущего года бригады скорой медицинской помощи (СМП) в Казахстане обслужили свыше 7 млн вызовов.

"Несмотря на возросшее количество вызовов в сравнении с прошлым годом, ключевой показатель успешной реанимации увеличился на 7,1%, достигнув 51,7% от всех случаев", – сообщили в министерстве.

Там рассказали, что среднее время доезда бригады СМП с момента поступления вызова на "103" до доезда к пациенту соответствует нормативу: по 1-й категории срочности – 9 минут, по 2-й категории срочности – 12,3 минуты, по 3-й категории срочности – 17,9 минуты, по 4-й категории – 24,3 минуты.

Службу СМП по стране представляют 20 самостоятельных станций, 98 городских подстанций и 232 районных отделения.

"В областных и городских станциях скорой помощи функционирует 1 491 выездная бригада в одну смену, для обслуживания вызовов 4-й категории срочности по республике в отделениях СМП при организациях ПМСП функционируют 446 бригад. Уровень оснащения автоматизированной системой управления (АСУ) вызовами в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях составляет 100%", – отметили в Минздраве.

На сегодняшний день на балансе службы "неотложки" имеется 2 355 единиц санитарного автотранспорта, из них 1 482 единицы в городе и 873 единицы в сельской местности.

В ноябре 2024 года Zakon.kz публиковал статью о нюансах и особенностях работы скорой помощи в Казахстане.