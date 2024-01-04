Казахстанские первоклассники дважды отдохнут зимой
Фото: phxere
В Казахстане зимние каникулы у школьников длятся десять дней. 8 января 2024 года ученики уже вернутся за парты. Первоклассникам везет больше: они отдохнут зимой два раза, сообщает Zakon.kz.
После второй четверти в школах Казахстана начались зимние каникулы: с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.
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Третья четверть, которая начнется 8 января 2024 года, будет состоять из 10 учебных недель.
"Для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно". Пресс-служба Министерства просвещения РК
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