Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

Семь дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах, сообщает Zakon.kz.

В казахстанских школах с 8 января 2024 года– началась III четверть. Она состоит из 10 учебных недель.

"Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", – рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Ранее стало известно, что в Казахстане учителя по-новому будут выбирать учебники.