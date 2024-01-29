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Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

Когда у первоклассников дополнительные зимние каникулы Фото: primeminister.kz
Семь дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах, сообщает Zakon.kz.

В казахстанских школах с 8 января 2024 года– началась III четверть. Она состоит из 10 учебных недель.
"Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", – рассказали в пресс-службе Министерства просвещения. 

Ранее стало известно, что в Казахстане учителя по-новому будут выбирать учебники. 

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Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК Казахстан
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