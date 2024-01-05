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Список по проекту "Нацфонд – детям" будет составлен 15 января

Список по проекту "Нацфонд – детям" будет составлен 15 января Фото: akorda.kz
В Казахстане 1 января 2024 года официально запущен проект "Нацфонд – детям". Корреспондент Zakon.kz подробно рассказывает об этапах этой программы.

На сайте "Национальный фонд – детям" отмечено:

"Всем детям – гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (Нацфонд). При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму".

Этапы реализации программы

  • Октябрь 2023 года

ЕНПФ получил информацию по инвестиционному доходу Национального Фонда РК.

  • 15 января 2024 года

ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.

  • не позднее 1 февраля 2024 года

ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка к начислению за 2023 отчетный год и внесет ее в информационную систему.

  • с 1 февраля 2024 года

ЕНПФ откроет целевые накопительные счета получателям целевых накоплений, достигшим и достигающим 18 лет в 2024 году.

"Указанные выше суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах электронного правительства и ЕНПФ", – сказано в сообщении.

Также специалисты рассказали, как получить целевые накопления для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования из ЕНПФ:

"Получатель целевых накоплений либо его законный представитель должен обратиться к уполномоченному оператору, у которого открывает банковский счет в долларах и подает электронное заявление на выплату".

Стоит отметить, что деньги можно использовать на улучшение жилищных условий (недвижимость можно приобрести в РК) или на образование (как в РК, так и за рубежом).

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"Нацфонд – детям": казахстанцев попросили игнорировать предложения посредников

Ранее сообщалось, что дети, достигшие в 2024 году 18 лет, смогут получить в рамках программы, по прогнозам, около 160 долларов. Родившиеся в 2023 году по достижении совершеннолетия получат примерно 3,5-4 тыс. долларов.

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