Список по проекту "Нацфонд – детям" будет составлен 15 января

В Казахстане 1 января 2024 года официально запущен проект "Нацфонд – детям". Корреспондент Zakon.kz подробно рассказывает об этапах этой программы.

На сайте "Национальный фонд – детям" отмечено:

"Всем детям – гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (Нацфонд). При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму".

Этапы реализации программы

Октябрь 2023 года

ЕНПФ получил информацию по инвестиционному доходу Национального Фонда РК.

15 января 2024 года

ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.

не позднее 1 февраля 2024 года

ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка к начислению за 2023 отчетный год и внесет ее в информационную систему.

с 1 февраля 2024 года

ЕНПФ откроет целевые накопительные счета получателям целевых накоплений, достигшим и достигающим 18 лет в 2024 году.

"Указанные выше суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах электронного правительства и ЕНПФ", – сказано в сообщении.

Также специалисты рассказали, как получить целевые накопления для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования из ЕНПФ:

"Получатель целевых накоплений либо его законный представитель должен обратиться к уполномоченному оператору, у которого открывает банковский счет в долларах и подает электронное заявление на выплату".

Стоит отметить, что деньги можно использовать на улучшение жилищных условий (недвижимость можно приобрести в РК) или на образование (как в РК, так и за рубежом).

Ранее сообщалось, что дети, достигшие в 2024 году 18 лет, смогут получить в рамках программы, по прогнозам, около 160 долларов. Родившиеся в 2023 году по достижении совершеннолетия получат примерно 3,5-4 тыс. долларов.