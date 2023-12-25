"Нацфонд – детям": казахстанцев попросили игнорировать предложения посредников

Казахстанцы могут проверить и внести данные своих детей на веб-портале egov.kz самостоятельно и бесплатно, чтобы получить первые начисления от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда, сообщает Zakon.kz.

В акимате Восточно-Казахстанской области сегодня, 25 декабря 2023 года, напомнили, что с 1 января 2024 года в стране стартует программа "Нацфонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестдохода Нацфонда РК.

"Информацию о первых начислениях законные представители детей увидят уже в феврале 2024 года в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz. Но уже сейчас в социальных сетях и мессенджерах появляются предприимчивые дельцы, предлагающие за отдельную плату услуги по внесению данных несовершеннолетних детей в государственную базу якобы для начисления средств", – говорится в сообщении.

АО "Единый накопительный пенсионный фонд" настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые подобные объявления о посреднических услугах.

"Проверить и внести данные своих детей, вы можете самостоятельно и совершенно бесплатно. Для этого не нужно собирать никакие документы, открывать счета, посещать какие-либо ведомства, в том числе ЕНПФ. Единственное, что важно сейчас сделать – проверить наличие и корректность данных вашего ребенка (ФИО, ИИН, дату рождения) и проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz", – напомнили казахстанцам.

В случае, если сведения о детях в личном кабинете отсутствуют, то казахстанцы могут внести их самостоятельно – это всего лишь несколько кликов.

"ЕНПФ напоминает родителям и законным представителям участников программы, что, прибегая к услугам посредников, вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные и данные ваших детей, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях", – следует из сообщения.

Получить ответы на все вопросы и проверить информацию граждане Казахстана могут как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно:

посредством сайта enpf.kz,

мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ,

через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418,

посредством WhatsАрp по номеру +7 (777) 000-14-18,

на официальных страницах ЕНПФ в соцсетях – "Одноклассники", Telegram, Facebook, "ВКонтакте", X (Twitter) и Instagram.

17 ноября 2023 года председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала, на какие цели можно направить средства, полученные по программе "Нацфонд – детям". Подробности по ссылке.