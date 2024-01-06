Взрыв в Уральске: погибшая 19-летняя девушка фотографировалась рядом с газовым баллоном

19-летняя Маргарита Мухаметжанова, погибшая в результате взрыва в одном из ресторанов Уральска, за несколько недель до трагедии отмечала свой день рождения в этом же заведении. На снимке видно, что в помещении рядом с людьми хранили газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

19-летняя Маргарита Мухаметжанова, погибшая во время взрыва в кафе "Rizyq" в Уральске, работала официанткой и училась на втором курсе пединститута. Маргарита была единственной дочерью у своих родителей, пишет "Уральская неделя".

Ее отец, Абзал Каделов, уверен, что взрыв был вызван использованием газовых баллонов, стоявших у входа в кафе. Эти баллоны, по его словам, принадлежали гражданам Узбекистана, арендовавшим небольшое пространство у входа для приготовления и продажи лепешек и самсы.

"Все видели эти газовые баллоны. Она 16 декабря свой день рождения отпраздновала в этом кафе. И на снимке видны эти газовые баллоны у входа в кафе. А вчера после взрыва, когда я там искал свою дочь, ко мне подходил один сотрудник полиции и сказал, что накануне вечером он заходил в это кафе и видел стоявшие недалеко от входа газовые баллоны", – рассказал Абзал Каделов.

Кафе "RIZYQ", где готовили узбекский плов и самсу в тандыре, пользовалось популярностью среди жителей Уральска. Когда в нем прогремел взрыв и двухэтажное здание рухнуло, люди с возмущением стали писать в соцсетях, что видели, как здесь, вопреки правилам пожарной безопасности, готовили блюда в казане на открытом огне при помощи то ли газовой, то ли кислородной горелки.

"Полицейские здесь и ужинали, и обедали, и завтракали. ЧС-ники тоже здесь бывали. Различные бастыки частыми гостями были в этом кафе. И все они чуть не спотыкались об эти газовые баллоны на входе! Ну, почему, почему никто — ни владелец здания, ни хозяева кафе, не заботились о технике и мерах безопасности, не думали о жизни людей!" — недоумевает отец погибшей девушки.

В результате взрыва в кафе погибли трое человек. Пять человек, пострадавших от взрыва газа в кафе "RIZYQ" Уральска, находятся в больнице. Все они – молодые люди в возрасте от 21 до 32 лет, сотрудники и посетители кафе. Врачи оценивают состояние четверых из них как крайне тяжелое.

Подробнее о том, кто виноват и что делается для спасения выживших, читайте здесь.