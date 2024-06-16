Газовый баллон взорвался на месте убоя скота в Уральске
Фото: МЧС РК
16 июня 2024 года В Уральске произошел взрыв газового баллона на месте для убоя скота, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился на одном из местных рынков, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.
"Неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев. Будьте бдительны!" – обратились в ведомстве к казахстанцам.
Ночью 16 июня в трех регионах страны горели жилые дома.
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