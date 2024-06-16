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Газовый баллон взорвался на месте убоя скота в Уральске

газовый баллон, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 12:52 Фото: МЧС РК
16 июня 2024 года В Уральске произошел взрыв газового баллона на месте для убоя скота, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на одном из местных рынков, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.

"Неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев. Будьте бдительны!" – обратились в ведомстве к казахстанцам.

Ночью 16 июня в трех регионах страны горели жилые дома.

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