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Спуск с зимнего Кок-Жайляу под красивый закат сразил казахстанцев

Спуск с зимнего Кок-Жайляу под красивый закат сразил казахстанцев Фото: phxere
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новое видео с Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.

Публикация, на кадрах которой Доценко спускается с гор на ледянке, размещена 6 января 2024 года.

"Задержался на Кок-Жайляу до вечера – пришлось спускаться быстрым способом. Под красивый закат это было волшебно!" Дмитрий Доценко
  • И мы все хором тут позавидовали вам. Тоже хочется также прокатиться с таким красивым видом.
  • Небо в цветах нашего флага.
  • Зимой только так спускаюсь.
  • Ох, круто. Помню также спускалась. Главное – не улететь.
  • Вид огненный, как и сам закат.
  • В такой закат ехать одно удовольствие, – пишут восторженные комментаторы.

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