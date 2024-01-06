Спуск с зимнего Кок-Жайляу под красивый закат сразил казахстанцев

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новое видео с Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.

Публикация, на кадрах которой Доценко спускается с гор на ледянке, размещена 6 января 2024 года.

"Задержался на Кок-Жайляу до вечера – пришлось спускаться быстрым способом. Под красивый закат это было волшебно!" Дмитрий Доценко

И мы все хором тут позавидовали вам. Тоже хочется также прокатиться с таким красивым видом.

Небо в цветах нашего флага.

Зимой только так спускаюсь.

Ох, круто. Помню также спускалась. Главное – не улететь.

Вид огненный, как и сам закат.

В такой закат ехать одно удовольствие, – пишут восторженные комментаторы.

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