Спуск с зимнего Кок-Жайляу под красивый закат сразил казахстанцев
Фото: phxere
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новое видео с Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.
Публикация, на кадрах которой Доценко спускается с гор на ледянке, размещена 6 января 2024 года.
"Задержался на Кок-Жайляу до вечера – пришлось спускаться быстрым способом. Под красивый закат это было волшебно!" Дмитрий Доценко
- И мы все хором тут позавидовали вам. Тоже хочется также прокатиться с таким красивым видом.
- Небо в цветах нашего флага.
- Зимой только так спускаюсь.
- Ох, круто. Помню также спускалась. Главное – не улететь.
- Вид огненный, как и сам закат.
- В такой закат ехать одно удовольствие, – пишут восторженные комментаторы.
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