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Провалились под землю: автобус с людьми до сих пор не могут найти в Павлодарской области

Провалились под землю: автобус с людьми до сих пор не могут найти в Павлодарской области Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодарской области продолжаются поисково-спасательные работы по поиску автобуса, упавшего с людьми в очистное пространство на руднике АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные работы начались ночью 4 января 2024 года и ведутся до сих пор. По данным ведомства за 5 января, на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта, границы обвала неустойчивы.

"Спасатели работают в режиме повышенной опасности. На месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов и вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Кроме того, к поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС Астаны и Павлодарской области.

Всего на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов.

Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото". В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.

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В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб позднее заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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Анастасия Московчук
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