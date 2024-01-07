Штормовое предупреждение сохраняется в ряде областей

Синоптики "Казгидромета" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 8 января. По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления ожидаются в Астане и ряде областей, сообщает Zakon.kz.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Алматы утром и днем ожидается туман. В Конаеве днем ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области – туман. Порывы ветра до 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер до 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается метель. На западе, юге области – туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается метель. Порывы ветра до 25 м/с.

В Кокшетау ожидается низовая метель, на дорогах – гололедица. Порывы ветра до 23 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидается снег, на севере, юге области – сильный снег. Ожидаются метель, гололед. Порывы ветра временами до 30 м/с и более.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-востоке области – туман, гололед. На юго-востоке области ветер до 30 м/с и более.

В Павлодарской области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с. В Павлодаре ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 25 м/с.

Ночью на севере Костанайской области ожидается сильный снег, на большей части области –метель. Порывы ветра до 25 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается метель. Порывы ветра до 15-20 м/с

На большей части Улытауской области ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Порывы ветра до 23-28 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

В Астане временами сильный снег, метель, гололед. Ветер в столице будет с порывами до 25 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Порывы ветра до 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер западный 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Порывы ветра до 23 м/с.

В Семее ожидаются метель, гололед. Ветер до 17-22 м/с.

Утром и днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются метель, гололед. Ветер до 17-22 м/с.

8-10 января на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 8 января, сутки 10 января в Жамбылской области ожидается ветер, который на юго-западе, в горных районах области временами достигнет скорости 30 м/с и более. В Таразе 8-10 января порывы ветра до 23-28 м/с.