Алматы накроет туман
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жителей и гостей Алматы предупредили о тумане, который ожидается в южной столице сегодня, 8 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента по ЧС со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".
"В городе 8 января утром, днем и в обед ожидается туман", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.
В этой связи в ДЧС южной столицы напомнили, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными.
"При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – отметили в ведомстве.
Также в алматинском ДЧС туристов и отдыхающих попросили соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
Материал по теме
Штормовое предупреждение сохраняется в ряде областей
О том, какой будет погода в Алматы 8 и 9 января 2024 года, можете узнать по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript