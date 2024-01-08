Алматы накроет туман

Жителей и гостей Алматы предупредили о тумане, который ожидается в южной столице сегодня, 8 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента по ЧС со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет".

"В городе 8 января утром, днем и в обед ожидается туман", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.

В этой связи в ДЧС южной столицы напомнили, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными.

"При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – отметили в ведомстве.

Также в алматинском ДЧС туристов и отдыхающих попросили соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

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О том, какой будет погода в Алматы 8 и 9 января 2024 года, можете узнать по ссылке.