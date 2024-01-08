В Астане из-за непогоды приостановили движение некоторых пригородных маршрутов
Фото: Facebook/CTS
В Астане сегодня, 8 января 2024 года, семь пригородных маршрутов приостановили движение из-за непогоды. Об этом Zakon.kz рассказали в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В компании предоставили актуальную информацию на 9:55.
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №308, №309, №315, №316, №317, №327, №329", – говорится в сообщении.
Как отметили в CTS, остальные пригородные маршруты на линии.
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