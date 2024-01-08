В Астане из-за непогоды приостановили движение некоторых пригородных маршрутов

Фото: Facebook/CTS

В Астане сегодня, 8 января 2024 года, семь пригородных маршрутов приостановили движение из-за непогоды. Об этом Zakon.kz рассказали в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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