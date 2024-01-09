Как автобус провалился в воронку: глава МЧС раскрыл подробности

Министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве 9 января 2024 года раскрыл версии того, как произошло падение автобуса со спасателями в воронку возле шахты АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Трагедия на шахте АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, по словам министра по ЧС, произошла ночью. На территории шахты образовался провал.

"Это произошло около часа ночи. То место, где автобус со спасателями проезжал, это раньше была ровная земля, там была дорога, это территория шахты. И на момент проезда там уже провал земли произошел. От провала был шумовой эффект, что показалось, возможно, оператору хлопком. А за задымление он мог принять пыль, которая поднялась от грунта на месте провала. И оператор вызвал спасателей". Сырым Шарипханов

По словам министра, водитель автобуса не знал о том, что на дороге образовалась воронка.

"Никто в темноте даже не видел, что это провал. Оператор – единственный человек, по чьему вызову спасатели прибыли на место, только он очевидец. Все будет в результате проведения комиссии выяснено. Сейчас комиссия создана, председателем ее является заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС. Он находится там постоянно на месте. Там находился на месте и мой вице-министр Мереке Пшембаев. Там постоянно находится аким области. Я тоже в ближайшее время туда выеду. Никакой тайны нету, все открыто, результаты комиссии, когда будут готовы, мы о них сообщим". Сырым Шарипханов

Как сообщил министр, сейчас продолжаются работы по извлечению автобуса из воронки. Ситуация осложняется тем, что под автобусом имеются пустоты.

"Мы привлекли все подразделения, которые имеют возможности проведения геосканирования, чтобы установить точное местоположение автобуса и наличие пустот. Мы должны быть уверенными, что автобус далее не провалится. Сейчас работает тяжелая техника, чтобы осуществить плавный спуск на дно котлована и осуществить там земельные работы, чтобы добраться до автобуса. Сейчас до автобуса остается около 5 метров, и необходимо обеспечить плавный спуск. И самое главное – обеспечить безопасное производство работ для спасателей и тех людей, которые занимаются земляными работами. Это процесс непростой, говорить о каких-то конкретных сроках в часах и днях сегодня пока рано". Сырым Шарипханов

При этом, по его словам, казахстанские спасатели пока не сталкивались с подобными сложными случаями.

"Это неординарная ситуация, такого у нас в Казахстане раньше не было, поэтому опыта своего у нас нет. Мы сейчас изучаем мировой опыт, как в этом плане работы проводятся. Доступ к автобусу с воздуха – это маловероятно. Здесь необходимо использовать технику для того, чтобы расчистить грунт и добраться до автобуса". Сырым Шарипханов

4 января 2023 года стало известно, что автобус, в котором находились три спасателя и водитель, провалился в глубокую воронку близ шахты на руднике в Павлодарской области. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".